Lideranças do Sul Goiano prestigiam lançamento de pré-candidatura de Lincoln Tejota, em Goiatuba

O vice-governador Lincoln Tejota (UB) lançou, neste sábado, 23, em Goiatuba, no Sul Goiano, sua pré-candidatura a deputado estadual. Ele, que já foi ocupou este cargo por dois mandatos, chegou ao evento acompanhado do prefeito do município, Zezinho Vieira (PP), e da prefeita de Edealina, Cristina Leandro (UB), e de vereadores de diversos municípios da região.

“Vamos para mais esse desafio. Onde tiver, mesmo que seja uma só pessoa, em qualquer que seja a região de Goiás, nós iremos lá para buscar apoio”, disse Lincoln às lideranças presentes.

O vice-governador elencou seu trabalho pelos municípios, como deputado estadual e, agora, no governo estadual. “Sempre ao lado do nosso governador Ronaldo Caiado, que me concedeu a honra de ser o vice-governador mais jovem do Brasil e de poder trabalhar mais uma vez por todo o nosso estado de Goiás.”

Segundo ele, neste primeiro momento, é hora de conversar com as pessoas que representam suas regiões. “Nunca fiz mandato distante das pessoas. Venho de uma família que tem como especialidade cuidar de pessoas”, disse Lincoln, ao ressaltar que um de seus focos enquanto homem público é trabalhar para atrair para a política outras pessoas que também se preocupam com o bem-estar da população.

Este foi o primeiro de quatro eventos que serão realizados no interior do estado para o lançamento de pré-candidatura. Os próximos serão em Ceres, no Vale do São Patrício; na cidade de Goiás, no Noroeste e Vale do Araguaia; e em Alto Paraíso de Goiás, no Nordeste Goiano. A pré-candidatura foi lançada também em Goiânia, no início deste mês.

O prefeito Zezinho falou das dificuldades dos municípios, sobretudo o de Goiatuba, e que, para chegar ao nível que está hoje, foi essencial o apoio de Lincoln enquanto deputado, e também como vice-governador. “Para todas as demandas de Goiatuba no governo tínhamos um representante lá, o Lincoln. Sempre tivemos com ele uma grande parceria.”

Sobre a pré-candidatura de Lincoln a deputado estadual, o prefeito Zezinho ressaltou que a cidade se sentiu honrada por sediar o evento do Sul Goiano. “Estamos firmes com você, abraçamos sua pré-candidatura.”

A prefeita de Edealina, Cristina Leandro, relembrou os apoios recebidos por seu município. “Gratidão é algo nobre, e muito sou grata ao vice-governador por ter estado sempre ao meu lado, ao lado de Edealina, que sempre terá gratidão”, disse ela.

Vereador por Goiatuba, Rogério Conga ressaltou que foi por meio do trabalho que Lincoln conquistou os apoios na cidade e em todas as regiões de Goiás. “Sempre que levamos as demandas estaduais, procuramos o vice-governador, e as coisas se resolvem, nas mais diversas áreas.”

Também vereador no município, André Luiz do Rodeio definiu Lincoln como um político “jovem, dinâmico, carismático e inteligente”. “Exemplo de gestor. Precisamos de políticos assim, que olham pelos municípios, pelas pessoas”, disse ele.

Da vizinha Caldas Novas, o vereador Josiel dos Cachorros, que se dedica à proteção animal, agradeceu a Lincoln pelo apoio à saúde da população do município e também à saúde animal. “Vamos conseguir apoios em Caldas Novas para Lincoln, em retribuição a tudo que ele fez e faz”, garantiu o vereador.

“Temos que apoiar pessoas que trabalham pelos nossos municípios”, ressaltou o também vereador Arildo de Lima, de Vicentinópolis.