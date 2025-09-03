search
Poder

Limpa Gyn afirma cumprir contrato e garante manutenção dos serviços durante CEI

Empresa se manifesta diante de formação da comissão de investigação


Lucas de Godoi Por Lucas de Godoi em 03/09/2025 - 18:03

CEI Limpa Gyn
Consórcio Limpa Gyn garante manutenção de serviços durante a CEI

O Consórcio Limpa Gyn divulgou nota à imprensa nesta quarta-feira (3) reafirmando que todos os serviços de limpeza urbana em Goiânia serão mantidos normalmente durante os trabalhos da Comissão Especial de Inquérito (CEI) instalada na Câmara Municipal.

A CEI foi formada diante de forte articulação do Paço Municipal para desarticular o grupo de 18 parlamentares. A concretização da comissão significou uma derrota política para o prefeito Sandro Mabel (UB), que articulou pessoalmente.

Na manifestação desta quarta-feira (3), a empresa assegura que “cumpre fielmente o contrato firmado com a Prefeitura de Goiânia”, respeitando normas técnicas, de saúde e segurança. O consórcio também declarou não ter receio em prestar esclarecimentos aos parlamentares e se colocou à disposição para colaborar com as investigações.

De acordo com a nota, os investimentos feitos em monitoramento, modernização e controle da operação de limpeza pública estão abertos para análise da CEI. A empresa destacou ainda que eventuais correções e adequações contratuais foram fiscalizadas e validadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

“O compromisso do Limpa Gyn é com a comunidade goianiense, para garantir uma cidade cada vez mais limpa, com seriedade, integridade e retidão”, conclui o consórcio.

Composição da CEI
A CEI da Limpa Gyn deverá ter maioria governista a partir de articulações da base do prefeito.

Os titulares alinhados à administração são Juarez Lopes (PDT) pelo Bloco Goiânia; Ronilson Reis (PMB) pela vaga do Bloco Governança; Thialu Guiotti (Avante) pelo Bloco Parlamento Forte, além de Pedro Azulão Jr (MDB) indicado pelo Bloco Vanguarda, que teria interesse em composição política.

Do outro lado, a CEI possui a vereadora de oposição Aava Santiago (PSDB) pelo Bloco Brilha Goiânia; Welton Lemos (Solidariedade) pelo Bloco Goiânia Limpa e Willian Veloso, indicado pelo PL, com posicionamento independente.

Pesquisa