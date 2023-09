Lincoln Tejota cria Frente Parlamentar das Energias Renováveis

Presidida e sugerida pelo deputado estadual Lincoln Tejota (UB), foi instalada, em audiência nesta terça-feira, 26, na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego), a Frente Parlamentar das Energias Renováveis. O objetivo é fomentar seu uso e o desenvolvimento das energias renováveis no estado de Goiás.

“Os investimentos em energia renovável, a energia limpa, aumentaram significativamente nesses últimos cinco anos, seja na iniciativa privada ou na pública. É um grande avanço dos pontos de vista econômico, social e ambiental. Nosso objetivo é fazer com que o poder público auxilie ações nesse sentido e, ainda, seja o indutor do desenvolvimento sustentável por meio da energia renovável”, destaca o deputado Lincoln Tejota.

Dentre suas atribuições estão promover maior uso de energias renováveis no estado; incentivar a agregação de valor nas atividades agrícolas por meio de processamento de grãos para produção de biocombustíveis, especialmente o SAF (sigla em inglês para Combustível Sustentável de Aviação), metanol, hidrogênio, amônia, dentre outros; e incentivar a eletrificação das lavouras por intermédio de incentivos à irrigação.

Fazem parte também da Frente os deputados Rosângela Rezende (Agir), Bia de Lima (PT), Dra. Zeli (UB), Karlos Cabral (PSB), Vivian Naves (PP), Dr. George Morais (PDT), Cairo Salim (PSD), Fred Rodrigues (DC), Wagner Neto (SD) e Mauro Rubem (PT).

“Será um espaço importantíssimo para a promoção do desenvolvimento sustentável, unindo tecnologia, energia limpa e preservação do meio ambiente”, disse a deputada Rosangela Rezende, que presidiu a sessão de instalação da frente parlamentar.

Desenvolvimento

Diretor de regulação em assuntos legislativos da Casa dos Ventos, Pedro Dittrich participou da solenidade e parabenizou a iniciativa da Alego, ao destacar a importância das energias renováveis para o desenvolvimento do estado e do país.

“Como uma das maiores desenvolvedoras de energia renovável no Brasil, gostaria, em nome da empresa, de louvar essa iniciativa da Assembleia, especialmente do deputado Lincoln Tejota, em propor a criação desse grupo, que visa apoiar e lutar pelo desenvolvimento das energias renováveis no estado de Goiás e na região Centro-Oeste do país”, disse ele.

Investidores

Em junho deste ano, o deputado Lincoln Tejota recebeu, na Alego, empresários europeus representantes de empresas dos ramos de cosméticos, fertilizantes e plásticos biodegradáveis, para apresentar a eles as oportunidades de investimentos no estado de Goiás.