Segredo da longevidade? Atividade física reduz risco de morte em 40%

Caminhar, pedalar, correr ou nadar pode ser mais eficaz do que qualquer remédio quando o assunto é viver mais. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine confirmou que exercícios reduzem a morte precoce em até 40% quando praticados com frequência. A meta-análise avaliou dados de mais de 7 milhões de pessoas em 85 estudos diferentes, e os resultados são claros: manter o corpo ativo é decisivo para a saúde a longo prazo.

De acordo com os pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, a prática regular de atividade física diminui os riscos de doenças cardiovasculares, câncer e outras causas de mortalidade. As maiores reduções foram observadas em pessoas que seguem as recomendações da OMS — entre 150 a 300 minutos de exercícios moderados ou 75 a 150 minutos de alta intensidade por semana.

O estudo também reforça que nunca é tarde para começar. Pessoas que adotaram a prática de exercícios na fase adulta ou na terceira idade obtiveram uma queda significativa no risco de morte precoce. Para esse público, o efeito foi ainda mais positivo: entre 10% e 15% de benefício extra, já que costumam enfrentar mais problemas de saúde.

O risco de doenças cardíacas caiu quase pela metade entre os mais ativos. No caso do câncer, a redução foi de 25%. Os pesquisadores destacam que manter-se fisicamente ativo ao longo do tempo é mais importante do que atingir altos níveis de esforço. Mesmo níveis moderados de movimento já fazem diferença.

Por outro lado, o abandono da rotina ativa mostrou efeito inverso. Aqueles que deixaram de se exercitar voltaram a apresentar o mesmo risco dos que nunca praticaram atividades. Ou seja, manter a regularidade é essencial para garantir os benefícios duradouros à saúde.

A conclusão do estudo serve como um alerta e um incentivo: o movimento diário não exige equipamentos sofisticados ou grandes investimentos. Uma simples caminhada de 30 minutos por dia já pode representar anos a mais de vida. E o melhor momento para começar é agora.