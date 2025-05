Mabel inaugura 2ª etapa do Brilha Goiânia na Região Noroeste

A inauguração da segunda etapa do programa Brilha Goiânia, no Setor Morada do Sol, Região Noroeste, nesta segunda-feira (12/5), pelo prefeito Sandro Mabel, é mais um passo da atual gestão rumo à modernização da iluminação pública, com cerca de 28 mil lâmpadas de LED já instaladas em 126 bairros. Os trabalhos continuam em outros 19 setores, que serão concluídos ainda neste mês.

A primeira região a receber a nova iluminação foi a Central. O programa tem como meta chegar a 140 mil pontos em 12 meses (até março de 2026), com aplicação de mais de R$ 200 milhões — o maior investimento já registrado na capital e o maior programa em execução atualmente no Brasil. O parque de iluminação da capital conta atualmente com 180 mil pontos. O programa faz parte de uma Parceria Público-Privada (PPP), com investimento de R$ 1,4 bilhão ao longo de 25 anos.

“Estamos felizes em concluir esse trabalho na Região Noroeste, com a troca de quase 30 mil lâmpadas e toda a estrutura que sustenta as luminárias, incluindo a fiação dos postes, já bem antiga. É um trabalho para durar 25 anos. Nós temos o consórcio Brilha Goiânia, que ganhou a concessão e vai cuidar da cidade durante esse período. É um trabalho que vamos fazer todos os dias e em todos os bairros”, pontuou.

De 14 equipes iniciais, o prefeito afirmou que esse número passou para 30, e deve chegar a 42 equipes, com 1,2 mil pontos trocados por dia. “Esse trabalho ganhou celeridade, por isso acredito que ainda este ano vamos trocar toda a iluminação da cidade, incluindo praças e parques. Como vocês podem ver, a Região Noroeste ficou toda iluminada e bonita, diferente da escuridão que existia antes desse trabalho”, afirmou Mabel.

Representantes da Câmara de Goiânia participaram do evento. Antes de encerrar o ato de inauguração do Brilha Goiânia, Sandro Mabel afirmou que a presença de vereadores no local mostra a importância do trabalho em conjunto com a Câmara Municipal. Em seguida, o prefeito, acompanhado dos vereadores e secretários municipais, percorreu ruas do Setor Morada do Sol, em carreata, para conferir a nova iluminação.

Economia de energia

A nova iluminação garantirá redução de até 65% no consumo de energia, representando economia superior a R$ 40 milhões anuais. O projeto também prevê 300 novos pontos de iluminação em áreas estratégicas, como praças, parques, viadutos e prédios públicos, além de um sistema de monitoramento remoto da rede.

O contrato da Parceria Público-Privada prevê também a instalação de 800 quilômetros de fibra óptica em Goiânia. “Isso permitirá a sincronização dos semáforos em diversas vias da cidade, melhorando o fluxo do trânsito”, pontua Mabel.

Além do Centro e dos bairros da Região Noroeste, a nova iluminação também começou a ser implementada nos principais corredores da capital, como as Avenidas Castelo Branco, Mutirão, 136 e Jamel Cecílio.

Com a redução do período chuvoso, que obriga a suspensão dos trabalhos por questões de segurança, a expectativa é de maior velocidade na implantação do Brilha Goiânia nas próximas etapas.

O consórcio iniciou o programa em março, com 14 equipes em campo. Esse número saltou para 20 em abril e, neste mês, já conta com 30 equipes na capital. Com isso, a média de pontos instalados subiu para 1,2 mil por dia útil.

Tecnologia

As modernas luminárias de LED garantem luminosidade super branca pelo menos 30% maior (até 216 lúmens por watt) que as lâmpadas comuns, com vida útil de até 108 mil horas, o que permite mais de 10 anos de operação contínua. Isso vai ampliar a segurança pública nos bairros e melhorar o aspecto visual das vias públicas de Goiânia.

Além disso, as novas luminárias reduzem em até 65% o consumo de energia elétrica, o que representará uma economia de aproximadamente R\$ 40 milhões por ano para a Prefeitura.

O projeto inclui, ainda, a implantação de uma ampla e moderna rede de videomonitoramento, com 1,8 mil câmeras e uma central de operação, construção de rede de fibra óptica com mais de 800 quilômetros, implantação de Wi-Fi gratuito em 76 pontos da capital e construção de três usinas fotovoltaicas, entre outras ações.

A melhoria já é sentida por moradores e trabalhadores da região, que elogiaram o impacto imediato da nova iluminação no cotidiano. “A luz ficou muito boa, ficou bastante seguro”, afirmou Eanes, de 46 anos, que trabalha na Avenida Mangalô. Para ele, a iniciativa deve ser ampliada para toda a cidade.

Moradora da região, Neide Luísa dos Santos, 61 anos, destacou como a mudança tem contribuído para que ela aproveite melhor os espaços públicos. “Tá bem melhor agora. Eu posso ir à casa da minha filha tranquila. Gosto de vir até a praça à noite com o meu cachorrinho Niki para passear. Antes era bem escuro, mas tá bem melhor agora”, observou.

Comerciante local há 25 anos, Valdivino Reis da Silva, de 57 anos, foi enfático ao relatar a transformação. “Mudou da água para o vinho. O pessoal agora senta aqui, compra, conversa. Melhorou 100%”, disse. A segurança também foi destaque para Suelen, de 30 anos, que mora e trabalha no Setor Morada do Sol. “Quanto mais claro, melhor. Pelo menos conseguimos ver se tem alguém escondido. Tem que ir pra Goiânia toda”, compartilhou.

Terça-feira será de muito calor em todo o estado