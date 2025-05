Terça-feira será de muito calor em todo o estado

A terça-feira terá sol com variação de nebulosidade e muito calor em todo o estado. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o avanço gradual de uma frente fria pela região sudeste do Brasil poderá influenciar o estado com aumento de nebulosidade, favorecendo a formação de áreas de instabilidade devido à combinação de calor e umidade. Com isso, poderão ocorrer chuvas isoladas e irregulares.

Goiânia terá dia de sol, com baixa possibilidade de pancadas de chuvas e muito calor. A temperatura máxima poderá chegar a 32º, com umidade relativa do ar variando entre 40% e 95%. O nascer do sol será às 6h32 e o pôr do sol, às 17h54.

A temperatura será elevada em todo o estado, com destaque para o calor nas regiões Norte e Oeste, onde a máxima poderá atingir 36 graus. Nas demais regiões (Sudoeste, Leste, Central e Sul), a máxima pode chegar a 33 graus.

