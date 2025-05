Mabel sinaliza que não vai arcar com aumento da tarifa do transporte coletivo

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, se manifestou hoje sobre a elevação da tarifa técnica do transporte coletivo da Região Metropolitana de Goiânia (RMG), que passou de R$ 9,89 para R$ 12,51 nesta quarta-feira (14), conforme resolução aprovada pela Agência Goiana de Regulação (AGR). É sobre esse valor de remuneração da tarifa que o Estado de Goiás e as prefeituras fazem o rateio da parte que é subsidiada, para que o usuário continue pagando R$ 4,30.

“Recebi contrariado, contrariado. Nós vamos sentar, reunir, avaliar outra vez. Eu pedi para o meu pessoal recalcular. Como é que pode subir R$ 3,00 quase aí, essa tarifa técnica, R$ 2,00 e tanto?”, questionou Mabel durante a abertura da Exposição Agropecuária de Goiânia. “Não tem capacidade de pagamento disso. Ou o governo estadual vai ter que absorver isso, que é ele que comanda isso daí, ou então nós não temos muito o que fazer, porque ela é muito puxada, não tem como absorver isso”, descartou o prefeito.

Em três anos, a tarifa de remuneração do transporte acumula alta de mais de 50%. O Estado de Goiás e a Prefeitura de Goiânia arcam com a maior parte do subsídio, com 41,18% cada. Aparecida de Goiânia destina 9,41%; Senador Canedo, 4,8%; Trindade, 2,13%; e Goianira, 1,26%. Prefeitos desses municípios alegam que herdaram dívidas e que também não têm condições de arcar com a parcela do subsídio. Trindade e Goianira estão sem fazer o aporte de recursos para o transporte desde janeiro do ano passado.

A AGR aprovou dois aumentos da tarifa do transporte nos últimos 20 dias. O primeiro foi em 24 de abril, quando a agência aprovou o valor de R$ 11,94 a partir de 1º de maio deste ano, acolhendo o argumento de elevação dos custos devido à renovação da frota com combustível menos poluente e reajuste de componentes. Na quarta-feira, o Conselho Regulador da AGR voltou a se reunir e aprovou o outro aumento, com a justificativa de impacto de gastos com garagens e carregadores para ônibus elétricos.

