Mais de 50 mil alunos fazem provas do Exame Bimestral na capital

Cerca de 51 mil alunos da rede municipal de ensino fazem, nesta terça e quarta-feira (26 e 27), as provas do Exame Bimestral do Ensino Fundamental (Ebef).

O exame, que tem como objetivo diagnosticar os pontos positivos e negativos na aprendizagem dos alunos, será aplicado pela primeira vez a estudantes da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

O exame, criado em 2022 e que integra o Sistema de Avaliação Educacional de Goiânia (Saegyn), é um instrumento diagnóstico das aprendizagens desenvolvidas pela SME. Essa análise é utilizada para elaborar o Documento Curricular para Goiás Ampliado. Alunos, professores e escolas que se destacam no Ebef são premiados.

As provas neste bimestre são aplicadas nos períodos matutino e vespertino, para estudantes do Ensino Fundamental. Para os alunos da EJA, as provas acontecem no período noturno.

Na terça-feira, os alunos das turmas dos anos iniciais do ensino fundamental e do 1º segmento da EJA respondem às questões dos cadernos de provas do 1º dia, contendo componentes curriculares de Língua Portuguesa. Já as turmas dos anos finais do ensino fundamental e as turmas do 2º segmento da EJA respondem a questões dos componentes de Língua Portuguesa, História, Geografia e Língua Inglesa.

Na quarta-feira, as turmas dos anos iniciais do ensino fundamental e as turmas do 1º segmento da EJA recebem as questões dos cadernos de provas do 2º dia, do componente curricular de Matemática. As turmas dos anos finais do ensino fundamental e as turmas do 2º segmento da EJA irão responder as provas os componentes de Matemática, Ciências, Educação Física e Arte (Artes Visuais, Arte – Música, Arte – Dança ou Arte – Teatro).

A equipe de elaboração de materiais da Superintendência Pedagógica da SME desenvolveu 885 questões, apreciadas por professores convidados da rede municipal e ensino. Por meio do Ebef, a Secretaria Municipal de Educação e suas Unidades Educacionais planejam intervenções pedagógicas, visando aperfeiçoar ainda mais o Ensino Básico de Goiânia.