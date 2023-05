Mais de R$ 6 milhões é destinado para Saneamento Básico em Caldas Novas

A Prefeitura de Caldas Novas, através do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Demae), iniciou três importantes obras de saneamento básico no município. Ao valor de mais de R$ 6 milhões, estão sendo construídas a duplicação da captação de água bruta, a adutora e reservatório do Setor Jardim Privé e a rede de esgoto no Setor Itaguaí.



De acordo com o prefeito Kleber Marra, ao todo, serão investidos R$ 30 milhões, através do programa Caldas Avança. “Caldas Novas sofre há anos com a falta de investimento em saneamento básico, tanto que infelizmente, ainda temos bairros abastecidos com caminhão pipa, mas graças a muito trabalho e a uma gestão séria e responsável com o dinheiro público, estamos mudando essa realidade”, disse.



O diretor-presidente do Demae, Rafael Marra, explica que no Setor Jardim Privé está sendo construída uma adutora de 2,7 quilômetros de extensão e será implantado um reservatório de 500 mil litros. “Já na captação, estamos concluindo a obra de duplicação de todo o sistema, aumentando a vazão que atualmente é de 300 litros por segundo para 600, somando às demais obras que iremos fazer até 2024”, explicou.



Trata-se, segundo Rafael Marra, do maior pacote de obras da história do Demae, que vai mudar a realidade em saneamento básico de nossa cidade. “Uma área abandonada há anos pelas autoridades, mas que agora, com o olhar sensível e aguçado do prefeito Kleber Marra está se desenvolvendo”, disse.