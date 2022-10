Mais Empregos oferece mais de 3 mil oportunidades sem necessidade de experiência

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada (SER), oferece 3.217 vagas de trabalho na região metropolitana de Goiânia, sem necessidade de experiência no mercado. As oportunidades são ofertadas via Programa Mais Empregos e, para se candidatar, basta procurar a unidade mais próxima do Vapt Vupt com atendimento pelo Sine, sem agendamento.

O banco de dados do Mais Empregos conta com 4.640 vagas para a Grande Goiânia, incluindo as opções que exigem experiência na área de atuação. Outras 203 oportunidades voltadas a pessoas com deficiência (PCDs) também estão na lista. As vagas de Goiânia e de todo o Estado podem ser conferidas no site da Retomada (www.retomada.go.gov.br), na aba “vagas disponíveis”.

Há vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, atendente de lojas e mercados, atendente de telemarketing, auxiliar de estoque, auxiliar de limpeza, frentista, monitor interno de alarmes, operador de caixa, porteiro e outras. As áreas e oportunidades são diversas, podendo exigir processo seletivo ou até contratação imediata, para pessoas com nível fundamental, médio ou superior.

Há 100 vagas para motorista de ônibus urbano que exigem o curso de condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros. A formação é ofertada gratuitamente pela própria empresa, com exceção dos gastos com averbação e exame teórico no Detran.

Confira algumas das vagas ofertadas pelo Mais Empregos:

Atendente de telemarketing – 406

Atendente de lojas e mercados – 225

Auxiliar de limpeza – 152

Atendente de lojas – 110

Motorista de ônibus urbano – 100

Vigilante – 100

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 98

Porteiro – 80

Repositor de mercadorias – 72

Corretor de imóveis – 70

Auxiliar de estoque – 43

Frentista – 40

Vagas para pessoas com deficiência (PCD):

Auxiliar de limpeza – 90

Repositor de mercadorias – 42

Ajudante de carga e descarga de mercadoria – 20