Manhãs e noites continuam com clima ameno em Goiás

O clima na quarta-feira será de sol com variação de nebulosidade em Goiás. De acordo com o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo), da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), as manhãs em Goiás continuarão com temperaturas amenas, mas elas devem subir à tarde. Além disso, o aumento de nebulosidade poderá ocasionar chuvas em áreas isoladas em algumas regiões do estado.

A temperatura máxima hoje poderá chegar a 34 graus em Aruanã e a 33 em Araguapaz e Porangatu. A mínima deve chegar a 14 graus em Jataí, no Sudoeste do estado, a 15 graus em Rio Verde e a 16 graus em Anápolis, Ouidor, Goiandira e Mineiros.

Em Goiânia, o dia terá predomínio de sol, com variação de nebulosidade e possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A temperatura máxima poderá chegar a 30 graus e a umidade relativa do ar varia entre 40% e 85%. O nascer do sol será às 6h39 e o pôr do sol, às 17h50.

O prognóstico do Cimehgo para risco de incêndios é moderado para todo o estado.

