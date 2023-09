Mauro Rubem lança plano de governo para Goiânia

Líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Mauro Rubem organiza evento de apresentação pública das diretrizes do seu Plano de Governo para a capital, intitulado “Diretrizes para Cuidar de Goiânia 2025/2028” – Gestão, eficiência, sustentabilidade e respeito à vida”. Será na quinta-feira de manhã em um hotel no Setor Oeste, em Goiânia.

O PT em Goiânia tem três pré-candidatos: a deputada federal Adriana Accorsi, o ex-reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG) Edward Madureira e o deputado Mauro Rubem.

Corrente

Mauro Rubem está em seu 4º mandato como deputado estadual e já foi vereador por dois mandatos. Internamente, no PT, é o escolhido pela corrente Esquerda Popular Socialista (EPS), segmento do partido que tem direito a indicar candidatos e a votar nas convenções.

O pré-candidato fará uma breve exposição de suas ideias para a gestão da metrópole com destaque para mobilidade, saúde, moradia, educação, gestão integrada da Macrorregião Metropolitana e revisão do IPTU.