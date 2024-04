Max e Ademir Menezes declaram apoio a Professor Alcides

O ex-deputado estadual e diretor de Participação Popular da Assembleia Legislativa (Alego), Max Menezes (PSD), e seu pai, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia e ex-vice-governador Ademir Menezes, declararam apoio ao pré-candidato do PL à prefeitura de Aparecida, o deputado federal Professor Alcides (PL). O anúncio foi feito em um evento político na cidade, na noite de ontem, com a presença do senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais, do ex-deputado federal Vilmar Rocha (PSD) e de outras lideranças políticas.

Max Menezes disse que o apoio se deu após longas conversas. E prometeu engajamento na campanha. “Vamos circular essa cidade de canto a canto levando a mensagem, o projeto, pois sabemos e entendemos quais são as deficiências que nós temos na cidade, então vamos iniciar um rascunho de um belo projeto e esse rascunho só será possível colocá-lo em prática se nós tivermos, comprometimento e o desejo de mudança”, garantiu.

Wilder Morais também prometeu empenho da campanha de Professor Alcides. “Pode ter certeza de que o senhor é o futuro prefeito de Aparecida de Goiânia”, disse, arrancando aplausos dos presentes.

Max disse ainda que ele e o pai, que foi prefeito de Aparecida por dois mandatos (de 1997 a 2004) conhecem bem a cidade e as pessoas. “Nós sabemos rua a rua, as pessoas que moram aqui, os nomes de cada uma dessas ruas, então nós conhecemos cem por cento de Aparecida, como a palma da nossa mão”.