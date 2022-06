Meio milhão de romeiros vieram a Trindade nos três primeiros dias de Romaria

A Sala de Gestão Integrada da Romaria 2022 estima que mais de meio milhão de pessoas vieram para Trindade de sexta-feira até domingo, primeiro final de semana da Romaria do Divino Pai Eterno, que v ai até dia 03, domingo.

Prefeitura, órgãos de segurança e de trânsito, hotéis e Igreja Católica fazem parte da Sala de Gestão Integrada. O grupo se reuniu nesta segunda-feira, 27, para divulgar um balanço durante entrevista coletiva no Centro Administrativo.

O presidente da sala, Rodrigo Bueno, destaca que Trindade se mantém alerta e preparada para uma romaria de retomada, e que o auge da visitação ainda está por vir, a partir de quinta-feira (30/06) quando ocorrem as romarias dos carros de boi e dos cavaleiros e muladeiros e, no domingo, com o encerramento.

Sexta-feira e sábado, quando estão confirmados vários shows no Carreiródromo (entrada com doação de 2kls de alimentos), também têm previsão de muita presença de público.

Representando o Santuário Basílica, o padre Wellington Silva avalia que o primeiro final de semana foi positivo. Ele também destacou o caráter de retomada da festa deste ano e citou a presença de religiosos redentoristas de diferentes cidades brasileiras, bispos e arcebispos, como o arcebispo de Porto Alegre, que veio no domingo para Trindade.

Segundo o padre, os pontos altos foram celebrações como as missas dos foliões, das vocações e da juventude e a Missa da Advocacia, com 700 advogados, além das bênçãos dos motociclistas e ciclistas, a maioria realizada no domingo, com grandes grupos de fiéis.

A Igreja, segundo ele, também tem orientado o uso de máscara e álcool gel, e que os fiéis venham com a vacinação em dia, “despertando consciência nos cuidados com a vida”.

A Prefeitura está fazendo uma campanha de alerta sobre a pandemia de Covid voltada aos romeiros de fora, e para os moradores, quanto à necessidade de atualizarem suas carteiras de vacinação, utilizarem máscara facial em locais aglomerados e higienizarem sempre as mãos com álcool gel 70%. Banners estão espalhados pela Rodovia dos Romeiros e em vários locais públicos de Trindade.

A secretaria Municipal de Turismo e Cultura registrou 11 mil atendimentos ao público na sexta-feira, 22,5 mil no sábado e 14.750 no domingo. Desses atendimentos, 5.650 foram para obtenção do guia turístico produzido pela Prefeitura, e 4.100 para obter o mapa da cidade por pessoas que queriam definir seus percursos.

Os Centros de Atendimento ao Turista (CAT) da secretaria também registraram 25 visitantes perdidos, sem conseguir situar hotéis ou pousadas onde tinham se hospedado.

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotelaria de Trindade, Fernando Carlos Pereira, disse que o setor registrou uma taxa média de 62% na ocupação nos três primeiros dias, e espera um aquecimento nos próximos dias.

Os preparativos realizados com antecedência, a integração promovida pela Sala de Gestão e o grande reforço na segurança estão fazendo com que a festa deste ano tenha um número inexpressivo de tentativas e de crimes consumados e, consequentemente, de registro de ocorrências, conforme os relatos das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Superintendência Municipal de Trânsito.

Foram registrados, em três dias, dois furtos de carro que não possuíam travas e alarmes, e 31 furtos ou perdas de carteiras e celulares. Os dados vieram do tenente-coronel Gomes, do 16º Comando Regional da PM, e da Delegada Regional da Polícia Civil, Silvana Nunes.

A PM vai ampliar de 5 para 19 o número de postos para atender os dez dias da festa. No dia 30, a Cavalaria e um grupamento de policiais de motocicleta também vão reforçar a segurança. Serão ao menos 2 mil PMs e 700 policiais civis.

Até domingo, cerca de 250 carros de boi já tinham chegado a Trindade. A previsão é que várias comitivas cheguem de desta segunda até terça. Este ano a prefeitura estreitou muito a aproximação com esses romeiros.

O prefeito Marden Júnior participou de 13 encontros com carreiros de diferentes cidades antes da Romaria ter início, para antecipar necessidades e garantir infraestrutura.

Saúde

Vacinação de Covid-19 e de Influenza, e testagem de Covid, estão sendo oferecidas pela Prefeitura em parceria com o Governo do Estado. A procura tem sido tanto por moradores quanto por turistas. De 459 testes de Covid apenas quatro foram em romeiros.

A taxa de positividade ficou em 25%, mantendo a média que tem sido registrada em Trindade nos últimos meses. Foram aplicadas 199 vacinas contra Covid nos três primeiros dias da Romaria de 2022.

Segundo o secretário de Saúde, Rogério Taveira, de sexta até domingo foram realizados 296 atendimentos médicos, 846 atendimentos de enfermagem e 1.154 atendimentos de avaliação (de pressão arterial e temperatura, por exemplo), números considerados normais.

Na parte de vigilância sanitária, em 72 horas foram realizadas 758 vistorias e 22 apreensões de produtos como refrigerantes e cerveja fora do prazo de validade e pães para cachorro quente embolorados.