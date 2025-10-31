search
Merendeiras de Planaltina de Goiás vencem 2ª edição do concurso Sabores da Escola

Dupla conquistou o júri com receita de escondidinho de abóbora com carne seca; concurso distribuiu R$ 63 mil em prêmios e reconheceu 10 profissionais da rede estadual


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 31/10/2025 - 16:21

Merendeiras Juvenêz Pereira e Ediva Mendes, de Planaltina de Goiás, são as grandes vencedoras de 2025, com uma receita de escondidinho de abóbora. Foto: Seduc.

Com mais de 760 participantes, a segunda edição do concurso Sabores da Escola chegou à grande final nesta quinta-feira (30/10), consagrando 10 merendeiras da rede estadual de ensino. Realizada pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), a iniciativa reconheceu as autoras das melhores receitas, divididas em cinco duplas, e distribuiu R$ 63 mil em dinheiro.

As vencedoras foram Juvenêz Pereira e Ediva Mendes, do Colégio Estadual Alfa, de Planaltina de Goiás, que encantaram o júri com um escondidinho de abóbora com carne seca. O grupo de avaliadores foi composto por nutricionistas, representantes técnicos e pedagógicos e estudantes. O segundo lugar ficou com Doraci Manoel e Alessandra Ferraz, de Araguapaz, autoras de um prato de arroz com escondidinho de abóbora e batata, recheado com carne moída.

A secretária da Educação, Fátima Gavioli, comandou a entrega dos prêmios. As primeiras colocadas receberam R$ 30 mil. “A ideia desse concurso é abrir espaço para que o trabalho de nossas merendeiras seja reconhecido e valorizado. O Governo de Goiás mais do que triplicou os recursos destinados à alimentação escolar, mas é a dedicação, o compromisso e a responsabilidade dessas profissionais que têm feito a diferença lá na outra ponta”, destacou.

Engajamento crescente

A edição de 2025 contou com 381 duplas inscritas, número que demonstra o engajamento e impacto positivo do projeto em todas as 40 Coordenações Regionais de Educação (CREs) do estado. Os pratos vencedores farão parte de um livro de receitas que será distribuído nas escolas da rede, como forma de reconhecimento do papel das merendeiras na promoção de uma alimentação escolar saudável e de qualidade.

O concurso também passou por aprimoramentos em 2025, com a atualização dos critérios de avaliação para se adequar às novas diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). As normas determinam o limite máximo de 10% de alimentos ultraprocessados e a proibição de preparações doces, reforçando o compromisso com boas práticas nutricionais e uma alimentação educativa.

 

Classificação final – 2º Sabores da Escola

1° lugar: Juvenêz Pereira e Ediva Mendes, de Planaltina de Goiás – escondidinho de abóbora com carne seca

2° lugar: Doraci Manoel e Alessandra Ferraz, de Araguapaz – arroz com escondidinho de abóbora e batata, recheado com carne moída

3° lugar: Iracema Soares e Marli Pereira, de Itaguari – pãozinho de inhame com patê de frango e berinjela

4° lugar: Delzirê Zacarias e Elane Virginia, de Jataí – escondidinho de cará

5° lugar: Lucivânia Mendes e Rosângela Maria, de Goiânia – escondidinho de carne

Pesquisa