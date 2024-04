Millene Baldy Braga assume a Secretaria de Educação de Goiânia

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (SD), fez mais uma troca em seu secretariado. Em edição extra do Diário Oficial do Município publicada neste sábado, ele exonerou Rodrigo Caldas da Secretaria de Educação e, para o lugar, nomeou a secretária-executiva da pasta, Millene Baldy Braga. Caldas foi indicado pelo Partido Progressista (PP) e Millene é irmã do presidente estadual do partido, Alexandre Baldy, presidente da Agehab. Também é irmã do secretário estadual de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga Filho.

Millene é advogada, professora universitária da PUC Goiás e pesquisadora.