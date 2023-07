Motociclista morre após ser atropelada por ônibus

Uma motociclista morreu após ser atingida por um ônibus do transporte coletivo na Avenida Anhanguera, na Vila Bandeirantes, em Goiânia.

De acordo com as informações de testemunhas, o ônibus teria atravessado o cruzamento com o sinal vermelho e atropelado a mulher.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro mas, segundo a corporação, a mulher já estava inconsciente e com possível politraumatismo.

Em nota, a RedeMob Consórcio informou que vai apurar as causas do acidente. Confira na íntegra:

Um ônibus do transporte público coletivo que fazia a linha 405 – Aruanã II / Independência / Centro se envolveu em um acidente com uma moto quando passava pelo cruzamento da Avenida Anhanguera com a rodovia BR 153. O acidente aconteceu por volta das 09h10 desta quinta-feira.

Unidades de saúde foram acionadas de imediato mas, infelizmente, o motociclista veio a óbito. As causas serão apuradas pelas autoridades policiais. Representante da Cootego está no local para apurar a dinâmica do acidentes e prestar informações e assistência necessárias.

Lamentamos o ocorrido.