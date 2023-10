Um homem morreu na tarde desta quinta-feira (12), em um acidente de trânsito na BR-060, em Abadia de Goiás.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle do veículo e acabou atingindo a mureta de proteção da pista. O veículo chegou a ficar pendurado na passarela de acesso para pedestres.

O corpo da vítima ficou preso às ferragens.