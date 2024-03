MP denuncia Jorge Caiado pela morte de Fábio Escobar

O Ministério Público de Goiás (MPGO) denunciou o assessor da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Jorge Caiado, pela morte do empresário Fábio Alves Escobar Cavalcante, em Anápolis, em 2021. A informação foi obtida pela jornalista Fabiana Pulcineli, do Jornal O Popular.

Segundo os promotores, Jorge teria usado a boa relação na Secretaria de Segurança Pública de Goiás para ajudar Cacai Toledo no caso. Cacai foi denunciado como mandante do crime e está foragido desde novembro do ano passado por ser o mentor intelectual do assassinato.

Até o momento, a defesa de Cacai nega qualquer envolvimento. Segundo consta na denúncia, os policiais militares envolvidos receberam promessas de ascensão na corporação.

Jorge Caiado chegou a admitir que foi à Rotam pedir orientações sobre ameaças de Escobar a Cacai, mas negou envolvimento na morte do empresário.

Nós ainda não conseguimos contato com a defesa de Jorge Caiado. O espaço segue aberto.