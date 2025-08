MP recomenda suspensão de licitação para aluguel de carros da prefeitura, incluindo SUV blindado

O Ministério Público de Goiás (MPGO) recomendou ao Município de Goiânia a suspensão imediata do edital de licitação, regido pelo Pregão Eletrônico nº 90004/2025, que visa à contratação de empresa de aluguel de veículos, incluindo carro blindado da frota de veículos à disposição do prefeito Sandro Mabel. Estima-se que a contratação dos serviços, pelo período de quatro anos, custaria quase R$ 4 milhões.

A medida recomendada, conforme destacado pelo promotor de Justiça Flávio Cardoso Pereira, titular da 89ª PJ da comarca, se deve ao estado de calamidade financeira da Prefeitura e também porque os índices de violência na municipalidade não justificam a necessidade emergencial desse tipo de transporte ou uso por agentes públicos, incluindo o prefeito Sandro Mabel.

“A providência tem ainda por finalidade prevenir responsabilidade, a fim de que não se alegue, em futuro processo judicial, ignorância, desconhecimento da lei ou boa-fé, eis que o eventual descumprimento da presente recomendação poderá ensejar no manejo dos instrumentos legais tendentes à responsabilização dos agentes públicos envolvidos, especialmente o ajuizamento de ação civil de responsabilidade por ato de improbidade administrativa”, alerta o promotor de Justiça.

A 89ª Promotoria de Justiça de Goiânia instaurou inquérito civil público com o objetivo de investigar eventuais irregularidades quanto à locação onerosa de carros, mesmo diante do atual estado de calamidade financeira do Município.

Modelos

Entre os modelos previstos pela licitação, se destaca a contratação de três modelos listados como SUV grande, um deles com blindagem nível III-A, cujo custo mensal será de R$ 15.018, somando R$ 720.864 ao final do contrato. Entre os modelos que se enquadram na categoria estão Jeep Commander e Toyota SW4. A frota também inclui seis sedans de luxo e uma caminhonete cabine dupla.

O processo de contratação foi realizado pela Secretaria de Administração, com recursos da Fonte 100, do Tesouro Municipal. De acordo com a Resolução Normativa nº 17/2025, do CCG, os carros devem “atender o Prefeito, Vice-prefeito e titulares dos órgãos da administração pública municipal”.

No início da gestão, o gabinete do prefeito contava com três Jeep Compass, sendo um deles blindado. Os veículos, considerados SUV médio de cinco lugares, chegaram a ser usados em agendas públicas por Sandro Mabel.

