Multinacional DHL inicia operações em Aparecida

A maior operadora logística do mundo, a alemã DHL Supply Chain iniciou oficialmente as operações em Aparecida de Goiânia. A sede da transportadora na cidade foi inaugurada na manhã desta sexta-feira, 03, no Parque Industrial Vice-Presidente José Alencar, na região Leste da cidade.

O evento que marcou o início das operações logísticas contou com a presença do governador Ronaldo Caiado, do prefeito Vilmar Mariano, secretários, vereadores, deputados federais e estaduais, empresários de vários segmentos, autoridades locais e do estado.

A multinacional estruturou espaço de 12 mil metros quadros para atender fornecedores da indústria farmacêutica. Atraída pela vocação econômica e localização privilegiada do município, a DHL pretende aplicar investimentos de R$ 800 milhões no Brasil até 2025. A empresa já conta com mais de 150 trabalhadores em Aparecida de Goiânia.

Ronaldo Caiado afirmou que a operadora logística chegou para potencializar a economia. “A operadora tem grande capacidade e credibilidade de trazer muitas outras indústrias. O que ocorre aqui na cidade de Aparecida hoje é algo que vai mudar todo o perfil de arrecadação e oferta de emprego no estado e na cidade. Quando você tem uma multinacional como essa, qualquer outra indústria ao pensar em ir para qualquer estado vai priorizar aqui”, afirmou.

O prefeito Vilmar Mariano destacou que Aparecida é uma cidade com potencialidades para investimentos de médio e alto padrão. “Receber a DHL em nossa cidade nos orgulha muito. Nossa cidade está de portas abertas para receber investimentos e a DHL chegou para revolucionar a nossa economia, com mercado logístico e geração de emprego e renda”, destacou.

Em operação desde o final do ano passado, o novo espaço possui 12 mil metros quadrados de área construída e diversas docas para carga e descarga, em um investimento aproximado de R$ 50 milhões. Segundo a empresa, a estrutura terá como foco o atendimento de grandes clientes do segmento farmacêutico, de vacinas e insumos médico-hospitalares.

“Vimos a oportunidade de crescer na indústria de saúde e por essa razão optamos por Aparecida de Goiânia, que tem uma localização estratégica e disponibilidade de instalações para que nós pudéssemos fazer os investimentos que fizemos aqui. Vamos dobrar a nossa capacidade de distribuição estando em Aparecida. Nosso objetivo é atrair indústrias, fazer toda logística através de Aparecida e distribuir para todo o Brasil”, afirmou Marcos Cerqueira, vice-presidente de Saúde da DHL Supply Chain.

Presidente do grupo Transzilli, o empresário Osvaldo Zilli ressaltou que a vocação da cidade tem atraído grandes investimentos. “Aparecida tem uma vocação importante para logística e estamos trabalhando para trazer mais empresas e indústrias para o município. Estamos numa região privilegiada no Centro-Oeste, isso ajuda muito. A chegada da DHL é marco para a cidade e fico muito feliz por ter feito parte da consolidação desse negócio. Não tenho dúvida de que todo mundo ganha com isso”.

Aparecida de Goiânia DHL

Marcaram presença no evento de inauguração os secretários estadual e municipal de Indústria e Comércio, Joel Sant’Anna Braga e Felismar Martins, respectivamente; os secretários municipais Jeferson Ferreira (Trabalho), Marlúcio Pereira (Articulação Política), Aldivo Araújo (Desenvolvimento Urbano), Sandro Cristopher (Ciência e Tecnologia) e Ozéias Laurentino (Comunicação).

Também presenciaram o evento o ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha, além dos deputados federais Professor Alcides e Glaustin da Fokus, o deputado estadual Veter Martins; os vereadores Hans Miller, Camila Rosa e Diony Nery; o presidente da Aciag, Leopoldo Moreira, e outras lideranças.

“Aparecida atrai grandes investidores tanto por sua localização, quanto pelos investimentos públicos. Isso é bom para a cidade, para a população que ganha com as oportunidades de trabalho e também as empresas”, sublinhou o presidente da Aciag.

PIB

Com a estimativa de faturamento entre seis e sete bilhões de reais ao ano, a DHL vai potencializar o Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos por um país, estado ou cidade, de Aparecida de Goiânia. Hoje, o registro, em média, é de R$ 14 bilhões e a expectativa é de que a cidade alcance R$ 20 bilhões.

DHL

A DHL está presente em 220 países. Ao todo, a multinacional emprega mais de 380 mil funcionários, oferecendo serviços integrados e soluções personalizadas no gerenciamento e transporte de bens e informações. As operações logísticas são realizadas via terrestre, aérea e marítima.

A média de encomendas entregues anualmente é de 1,8 bilhão. Além disso, a transportadora adota medias que reduz os impactos de suas operações no meio ambiente, sendo uma incentivadora de boas práticas sustentáveis.

História

Fundada em 1969, na cidade alemã de Bonn, a DHL é acrônimo (palavra formada pela inicial ou por mais de uma letra de cada um dos segmentos sucessivos de uma locução) que remete aos seus criadores: Dalsey, Hillblom e Lynn.