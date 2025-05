Mutirão do INSS deve atender 700 pessoas em Goiás

Neste fim de semana, dias 24 e 25 de maio, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) promoverá um Mutirão de Perícia Médica em três agências localizadas em Goiânia, Pontalina e Rio Verde, em Goiás. A iniciativa tem como objetivo antecipar os agendamentos de Benefícios de Prestação Continuada (BPC) que estavam previstos para os meses de junho, julho e agosto, beneficiando um total de 738 requerentes.

Distribuição regional

De acordo com a Gerência-Executiva do INSS em Goiânia (GEX Goiânia), as perícias serão distribuídas da seguinte forma: 407 atendimentos em Goiânia, 120 em Pontalina e 211 em Rio Verde. Os segurados foram previamente contatados e, ao manifestarem interesse, tiveram seus agendamentos antecipados para o mutirão.

Força-tarefa

A ação é resultado de uma parceria entre o INSS e o Departamento de Perícia Médica Federal (DPMF), ligado ao Ministério da Previdência Social (MPS). No total, 34 profissionais — entre peritos médicos e técnicos do seguro social — atuarão nas três unidades, com o objetivo de acelerar o atendimento e reduzir o tempo de espera para perícias médicas, uma das principais demandas do sistema.

Canais disponíveis

Aqueles que desejarem mais informações sobre o mutirão ou outros serviços do INSS podem acessar o aplicativo ou o portal Meu INSS, além da Central 135, disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Atendimento ágil

A medida faz parte de um esforço nacional para agilizar o reconhecimento de direitos previdenciários e melhorar a eficiência no atendimento à população.