Neto de Mauro Miranda quer garantir que MDB tenha “moeda de barganha”

Andréia Bahia

Oparecertécnico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contrário à pretensão eleitoral do ex-prefeito de Aparecida Gustavo Mendanha é considerado pela maioria dos políticos o caminho que o tribunal deve adotar em relação à consulta feita por Baleia Rossi, presidentenacional da sigla, mas ele ainda aguarda “o parecer final”.

Enquanto isso, ele aguarda uma agenda para se filiar ao MDB com a presença de grandes lideranças do partido e executa o que define como “missão dada pelo governador (Ronaldo Caiado) e peloDaniel (Vilela), que é de ir ao interior para pacificar os grupos da base em torno de um nome”. Sem cargo eletivo desde que deixou a prefeitura de Aparecida em abril de 2022 para tentar o governo de Goiás, Mendanha diz quenão pretende ter cargono governo, “mas sempre me dispus a ajudar”.

Felipe Cecílio,neto do ex-senador Mauro Miranda e primeiro suplente de deputado federal pelo MDB, é um dos que consideram a candidatura de Mendanha carta fora do baralho.“Não foi uma surpresa para ele. Gosto muito do Gustavo e ele seria um bom gestor, mas consultei vários advogados para saber as chances que Gustavo teria, e todos disseram que eram muito baixas.” Cecílio lançou sua précandidatura a prefeito de Goiânia pelo MDB, segundo ele, só depois de perceber os indícios de que Ana Paula Rezende não daria continuidade ao projeto e de que Gustavonão teria autorização para se candidatar.

Quanto à pretensa candidatura do deputado estadual Bruno Peixoto (UB) a prefeito da capital com o apoio do MDB, Cecílio questiona se oUnião Brasil vai seguir adiante com ele. “Porque sabemos o quanto Bruno Peixoto se dedica à Assembleia e deixa a Casa organizada para o governador.Não sei qual seria o interesse do grupo e do governador quanto à candidatura do Bruno.” Ele afirma que Bruno precisa resolver essa questão antes de buscar o apoio de outros partidos.

Até o momento, a pré-candidatura de Felipe Cecílio não conta com apoiadores dentro do MDB. Isso porque seria recente,na sua avaliação. “Eu e o partido ainda vamos amadurecer a ideia e acredito quenão possa terrixas e interesses diferentes dentro do MDB.” Todavia, ele considera importante que o partido tenha, na pré-campanha, alguém demonstrando interesse. “Até para usar como moeda de barganha.”