Ônibus terão esquema especial para prova do Enem em Goiânia

A Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) afirmou que fará um esquema especial neste domingo (3), primeiro dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). O plano elaborado pela Companhia visa a atender uma demanda estimada em 138 mil usuários, com 4,7 mil viagens programadas (planilha de domingo). De acordo com a CMTC, as linhas que têm destino aos locais de prova deverão operar com intervalos entre as viagens. O tempo de saída entre um ônibus e outro pode variar entre 7 e 40 minutos, vai depender da demanda, informa a CMTC. Outra medida é a circulação de ônibus extra em sete terminais da região metropolitana. Esta ação tem previsão de início para as 11 horas.