Operação combate desmanche de motocicletas para revenda

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DERFRVA), deflagrou nesta sexta-feira, 10, a Operação Remontada, quando deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão em estabelecimentos comerciais atuantes no ramo de desmanche e venda de peças de motocicletas usadas.

De acordo com as investigações, os suspeitos usavam de dados de empresas de fachada para adquirir sucatas de motocicletas em leilões de diversos Estados, as quais deveriam ser desmontadas para aproveitamento das peças ou destruídas para reciclagem. No entanto, diversas motocicletas adquiridas como sucatas por essas empresas acabavam sendo remontadas, com peças de outras motos, muitas vezes de origem ilícita, e recolocada ilegalmente em circulação, com sinais identificadores adulterados.

Os mandados foram cumpridos em Goiânia, Aparecida e Abadia de Goiás, onde foram apreendidos oito motocicletas e um motor, todos com sinais identificadores adulterados. A operação teve apoio da SPTC-GO.