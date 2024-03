Operação revela prejuízo de R$600 mil em furtos de peças de veículos

Em ação coordenada entre a Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, foi possível recuperar a integralidade das peças de duas caminhonetes HILUX CDSRXA4FD, fabricadas entre os anos 2021 e 2022, avaliadas em cerca de R$ 500 mil. Os veículos haviam sido furtados em Minas Gerais.

As peças estavam sendo transportadas em um caminhão baú Mercedes Benz 709, com destino a Goiânia, provenientes de Uberlândia. Durante a abordagem, foi constatada a adulteração do sinal identificador das peças.

Através da colaboração entre as Polícias Civil e Rodoviária Federal, aliada ao trabalho pericial do Laboratório de Identificação Veicular da Superintendência de Polícia Técnico Científica, foi confirmado que o material transportado pertencia aos veículos furtados em Uberlândia no último dia 15 de março.

O motorista do caminhão foi detido em flagrante e o veículo utilizado no transporte das peças, avaliado em aproximadamente R$100 mil, foi apreendido como instrumento do crime.

As investigações prosseguem para identificar os mandantes do furto das peças, assim como outros envolvidos no caso. O prejuízo total ao crime é estimado em R$600 mil.