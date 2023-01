Órgãos federais dão apoio a Procon Anápolis em trabalho conjunto de fiscalização

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) esteve em Anápolis, na última semana, em trabalho conjunto com o Procon, para verificar a qualidade do combustível em postos do município e se a quantidade vendida é a que de fato está saindo das bombas (volumetria). A ação faz parte das medidas que o órgão executa para garantir segurança ao consumidor. As visitas não detectaram nenhuma irregularidade, o que reforça a importância da rotina de fiscalizações.

Foram priorizados os postos com histórico de denúncias realizadas pelos consumidores ao Procon. “As reclamações são sobre a modificação no rendimento do veículo após abastecimento, algum tipo de dano ao motor e consumidores que acreditam que a quantidade abastecida não corresponde ao que entrou de fato no tanque”, listou o diretor do Procon Anápolis, Wilson Velasco.

O especialista em regulação da ANP, Glauber Nicioli, falou da importância dessa parceria do órgão federal com o Procon Anápolis. “Essa ação conjunta é de grande validade para a proteção dos direitos do consumidor. A ANP tem feito ultimamente vários convênios com unidades do Procon de todo o país para justamente ajudar nessa fiscalização apoiando o consumidor, na ponta. A ANP, sendo um órgão federal presente em algumas capitais, tem algumas dificuldades de locomoção em todo o território nacional, então dependemos muito do Procon para realizar essa atividade”.

O empresário Gabriel Wiliam de Souza, 33 anos, disse que acha “de extrema importância esta visita da ANP e do Procon nos postos de combustíveis para saber se estamos abastecendo nossos veículos com um produto de qualidade e também se estamos sendo lesados em relação à quantidade de combustível que estamos colocando”.

Enquanto os profissionais da ANP verificaram as bombas de combustíveis, a equipe do Procon fiscalizou, por exemplo, a data de vencimento dos produtos à venda nos postos, como óleo e filtro, disposição do telefone do Procon estadual, Lei do Troco, entre outros pontos. “Também aproveitamos para verificar a data de vencimento de produtos vendidos nas lojas de conveniência”, completou o diretor do Procon.

Monitoramento de preços

O Procon Anápolis divulgou o primeiro levantamento de 2023 com o preço dos combustíveis verificado em 13 postos da cidade, entre os dias 11 e 17 de janeiro. Wilson Velasco disse que a estratégia de monitoramento constante favorece o consumidor anapolino porque impede cobranças indevidas no valor comercializado do produto.

A pesquisa apontou o custo médio para o litro da gasolina comum (R$ 4,82) e aditivada (R$ 4,95), do etanol (R$ 3,73) e do diesel comum (R$ 5,93) e S-10 (R$ 6,18). Além disso, o relatório, que pode ser conferido na íntegra no portal da Prefeitura de Anápolis (https://www.anapolis.go.gov.br/pesquisas-procon/), lista ainda o menor e maior preço de cada item e sua respectiva variação.

No caso do diesel comum, por exemplo, o custo ao consumidor teve a mais baixa oscilação, variando 4,66% (de R$ 4,67 a R$ 5,09). Já o etanol, na contramão, apresentou a variação mais alta (13,35%), encontrado de R$ 3,52 a R$ 3,99, o que reforça a importância de o consumidor pesquisar antes de abastecer o tanque.

Além da ANP, na semana passada o município também recebeu apoio do Inmetro, que junto ao Procon Anápolis fiscalizou o funcionamento das balanças em estabelecimentos da cidade. As equipes percorreram lugares como praças de alimentação de shopping (com foco em restaurantes), panificadoras e locais de venda de botijões de gás.