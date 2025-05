Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás apresenta Concerto Mosaico em homenagem às mães

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás (OSJG) preparou um espetáculo especial para o mês de maio. Com o título “Concerto Mosaico”, o grupo sinfônico da Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França levará o público para uma viagem pelo período romântico europeu. A apresentação está marcada para o próximo domingo (11/5), às 11h, no Teatro Escola que fica no setor Leste Universitário, em Goiânia. A entrada é gratuita, por ordem de chegada e sem retirada antecipada de ingressos.

Diferente de outros concertos realizados neste ano, a Orquestra Sinfônica subirá ao palco com formações variadas, regidas por diferentes maestros, para apresentar as peças escolhidas para esta manhã. Cada grupo de câmara ficará responsável por executar uma obra escrita para aquela formação instrumental. A apresentação promete encantar o público com a expressividade romântica de compositores e compositoras que se destacaram no século XIX. Entre eles estão os alemães Johannes Brahms, Felix Mendelssohn e Giovanni Bottesini, e a italiana Clara Schumann.

De acordo com o maestro titular da OSJG, Eliel Ferreira, a proposta deste concerto é refletir a diversidade musical do período romântico através de beleza específicas construídas por cada compositor. “O Concerto Mosaico promete uma experiência sonora jamais vivenciada pelo público que nos acompanha. Montamos um espetáculo especial com peças pouco executadas para revelar a riqueza e a expressão musical diversa daquele período”, comenta Eliel Ferreira.

Para além dessa experiência, o concerto é uma importante ferramenta didática e de formação para os estudantes que integram a Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás. “Os concertos, assim como as músicas de câmara, são importantes para formação de todo musicista porque o gênero permite que cada um possa aprimorar a escuta, o diálogo entre os instrumentistas, além de desenvolver habilidades para liderança, empatia e comunicação verbal”, destaca.

OSJG

A Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás, fundada em 2001, é um projeto de formação profissional em música da Escola do Futuro em Artes Basileu França, que tem se destacado nacional e internacionalmente pela produção de talentos, a colocando entre os principais grupos sinfônicos jovens do Brasil.

A OSJG é mantida pelo Governo de Goiás, por meio da Escola do Futuro em Artes (EFG) Basileu França, unidade de ensino técnico ligada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), e gerida, sob convênio, pela Universidade Federal de Goiás, por meio do Centro de Educação, Trabalho e Tecnologia (CETT/UFG). O grupo sinfônico é composto por 75 músicos, com faixa etária entre 15 e 35 anos.

