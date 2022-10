Outubro Rosa: Governo conscientiza sobre câncer de mama

Durante o Outubro Rosa, a Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), realizará ações de alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e da prevenção do câncer do colo do útero. Já no dia 20 de outubro, a Superintendência de Atenção Integral à Saúde (SAIS) e as gerências de Atenção Primária (Gerap) e de Atenção Secundária (Geras) promoverão o “Dia R, Goiás Veste Rosa”.

Cartazes, panfletos e cards da campanha foram distribuídos aos municípios com o objetivo de orientar sobre os cuidados na prevenção e incentivar as mulheres a fazerem exames anuais para diagnósticos precoces das doenças. Os municípios também foram orientados pela SES a intensificarem ações de promoção à saúde como: rodas de conversas, palestras rápidas nas recepções das unidades de saúde, desenvolvimento de ilustrações e explicações para serem compartilhadas em aplicativos de mensagens.

As unidades de saúde do Estado também foram orientadas a iluminarem as faixadas na cor alusiva ao mês, além de realizarem ações como informar pacientes, familiares e profissionais da saúde sobre a importância do diagnóstico precoce. “O Ministério da Saúde alerta sobre a importância de mulheres irem às unidades cuidarem da saúde como um todo. O movimento do Outubro Rosa chama a atenção pra isso, e para o câncer de mama, pois quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance a mulher tem de sucesso no tratamento”, esclarece a gerente de atenção primária da SES, Ticiane Peixoto.

Carretas de prevenção

Este ano, as ações de conscientização ganham reforço com as unidades móveis de prevenção – Carretas de prevenção. Em cada uma das seis policlínicas do Estado – nos municípios de Posse, Goianésia, Quirinópolis, Goiás, Formosa e São Luís de Montes Belos – existe uma carreta de prevenção que percorre municípios promovendo o acesso das mulheres aos exames de mamografia e citopatologia.

As carretas oferecem 34 exames de mamografias diariamente, 170 exames semanais e 748 mensais. Caso os exames apresentem alterações, são realizados os agendamentos de consultas nas policlínicas e solicitados exames necessários para a confirmação diagnóstica. Para facilitar o acesso das mulheres aos exames de mamografia e citopatologia, as carretas de prevenção estarão em locais estratégicos nos municípios de Serranópolis, em 04/10; Buriti de Goiás, em 06/10; Posse, em 11/10; Formosa, em 19/10; em Teresópolis de Goiás, em 21/10; e em Goiás, em 25/10.

Números

Em Goiás, foram registrados 1.208 casos de câncer de mama no ano de 2020. Em 2021, o número passou para 1.232. Com relação aos casos de câncer do colo do útero, foram registrados 760 em 2020 e 725 em 2021. Segundo dados do Ministério da Saúde, 546 pessoas morreram de câncer de mama, em Goiás, no ano de 2020. No mesmo ano, outras 227 mortes foram registradas por causa do câncer do colo do útero.