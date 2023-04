Pacientes do HMAP recebem nova visita de cavalos no projeto Terapia Assistida com Animais

o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Iris Rezende Machado, o HMAP, recebeu na manhã de sexta-feira, 31 de março, as éguas Luziânia e Mara Rosa, do Regimento de Cavalaria da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), para mais uma sessão de Terapia Assistida com Animais. Crianças da pediatria e adultos em cuidados paliativos participaram de dinâmicas lúdicas que visam melhorar a experiência dos pacientes. Para tanto, a equipe multiprofissional da unidade, que tem gestão da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, foi cuidadosamente treinada e recebe apoio de voluntários da Ativida Equoterapia.

As crianças brincam com os cavalos e, quando sentem vontade, montam e aproveitam a andadura deles para movimentar o corpo, fazer exercícios com os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, além de relaxar, alongar e, do alto, compartilhar sentimentos e emoções. A terapia assistida por cavalos também auxilia os adultos em cuidados paliativos a sair da rotina, resgatar memórias e sentir bem-estar. A atividade matutina não terminou com a saída das duas éguas do hospital. À tarde, a equipe de psicologia do HMAP acompanhou os pacientes ajudando no processamento das lembranças e sentimentos despertados pelos equinos.

Os fisioterapeutas Yago da Costa e Uélida Alvarenga, juntamente com a terapeuta ocupacional Karoline Lazzarotto, todos da equipe que cuida da Terapia Assistida com Animais no HMAP, acompanharam o processo, que dessa vez teve a participação de 9 pacientes, 4 crianças e 5 adultos. A iniciativa segue protocolos de segurança e os cavalos da PM estão sempre com os exames em dia.

Durante as atividades, os sargentos da cavalaria Vilmar Moura e Hugo Leonardo, experientes na lida com os animais, conduziram as éguas Luziânia e Mara Rosa, ambas mestiças de raça Crioula e de pelagens alazã e preta. As duas atuam no policiamento nas ruas de Goiânia e cativaram os pacientes com sua beleza e docilidade.

Resultados positivos

A fisioterapeuta Uélida Alvarenga destacou que “o resultado que temos observado é maravilhoso. Sempre avisamos antes quando os cavalos vêm, conversamos com os pacientes e questionamos se têm interesse em participar. Aí ficam ansiosos no dia, já acordam de manhã perguntando que horas será o encontro. Isso para nós é gratificante porque, na maioria das vezes, são pessoas que já estão internadas aqui há alguns dias e ficam no leito, às vezes descem para o jardim, mas esse contato com os animais, o passeio ao Sol, e o ato de alimentar os cavalos com cenouras os deixa mais alegres. Sentem que estão evoluindo e também experimentam uma sensação de acolhida. O ambiente hospitalar deixa os pacientes um pouco mais tristes e a vinda dos cavalos faz tudo ficar mais leve.”

Sensação de acolhimento

Essa leveza e alegria contagiaram a dona Eva Lima Lopes, paciente idosa que está há um mês e 15 dias internada no HMAP. Natural de Pedro Afonso (TO) e morando no Buriti Sereno em Aparecida há alguns anos, ela contou que costumava cavalgar na fazenda quando menina. Ao alimentar a égua Mara Rosa com rodelas de cenouras, o olhar da senhora se iluminou.

“É uma sensação muito boa, eu não esperava isso. Parece que estou lá na fazenda e vou voltar mais revigorada para o tratamento. Até tive um pouco de medo quando ela mordeu as cenouras na minha mão, mas passou. Sinto uma paz e todo hospital deveria ter visitas de animais dóceis para as pessoas se sentirem melhor”, disse Eva.

Ela estava acompanhada pela filha Nágila Núbia, que contou que a dona Eva tem “um fraco por animais”. Uma prova disso é que a idosa solicitou à equipe do HMAP a permissão para uma visita do cachorro de estimação da família, o pitbull Rambo. O pedido foi atendido e na semana que vem Rambo, que, segundo Nágila, “é manso como um gatinho com todo mundo” será levado ao hospital para visitar Eva.