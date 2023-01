Parque das Águas será inaugurado em Anápolis

Um dos mais ousados projetos ambientais da Prefeitura de Anápolis está pronto para ser entregue à população anapolina. Localizado no Bairro Jundiaí, ao lado do futuro Jardim Botânico e perto do Parque Ipiranga, o tão aguardado Parque das Águas será inaugurado nesta quinta-feira, 19.

Com uma área de 18 mil metros quadrados, o principal atrativo, e razão do nome escolhido para o novo espaço, serão as três fontes distribuídas pelo local. A primeira fica já na entrada e as outras na extensão do mesmo. Uma delas conta com 151 jatos d’água instantâneos e multicoloridos.

O diretor de Obras, Albenzio Vento Filho, detalha que “o Parque das Águas contará com uma infraestrutura moderna e totalmente acessível, que oferecerá ao cidadão anapolino um novo conceito em qualidade de vida e uma melhor maneira de desfrutar a cidade, proporcionando contato direto com a natureza e espaços para lazer”.

Composto por calçamentos urbanos e passeios em piso drenante, no novo local também foram construídos campo de futebol Society com grama sintética, quadras poliesportivas, quadras de areia para a prática de Beach Tennis, futevôlei, vôlei de praia ou futebol de areia, deck contemplativo, espaços de convivência, quatro anfiteatros, bicicletários, quiosques, playgrounds modernos e academia ao ar livre.

“Tudo foi pensado respeitando o ecossistema local, com arborização e vegetação paisagística considerando o aproveitamento já existente”, explica o Secretário de Serviços Urbanos, Wederson Lopes.

O parque reunirá diversão para as famílias, atividades físicas e água na antiga área de piscinas do Clube Ipiranga, hoje desativado. A obra complementa o Parque Ipiranga e ficará ao lado do Jardim Botânico, instalado na mata preservada do antigo clube, onde existem dezenas de nascentes que formam o Córrego Jundiaí e os espelhos d’água do famoso parque.

O coordenador de Eventos da Prefeitura de Anápolis, Rodolfo Valentini, ressalta que, além das fontes que já são uma atração à parte, o lançamento contará com uma edição especial da Feira das Águas, com artesanato, praça de alimentação e shows artísticos.