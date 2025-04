PCGO prende em Goiás foragido apontado como líder de facção criminosa no Pará

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, através do Grupo Antissequestro (GAS/Deic), em ação integrada com a Polícia Civil do Pará, através da Delegacia de Repressão a Facções Criminosas (DRFC/PCPA), localizou e prendeu, na noite da última segunda-feira (28), no Setor Jardim Curitiba, em Goiânia, um foragido da Justiça apontado como liderança de uma facção criminosa no Estado do Pará.

O investigado possuía três mandados de prisão em aberto pelos crimes de homicídio qualificado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Além disso, era alvo de investigação da PCPA por seu envolvimento em atentados contra agentes de segurança pública naquela região.

Após um período homiziado na região metropolitana de Florianópolis/SC, o foragido conseguiu evadir-se de uma ação policial anterior. No entanto, foi capturado pelas equipes da PCGO tão logo ingressou no território goiano.

Após a formalização dos procedimentos legais cabíveis, o preso foi colocado à disposição do Poder Judiciário do Estado do Pará.