PCGO prende integrantes de torcida paulista investigados por matar torcedor em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), localizou e prendeu em flagrante, na sexta-feira (30), Higor Rodrigues de Jesus e Alexandre Rodrigues Pereira, suspeitos de matar um homem, de 26 anos. O corpo da vítima foi localizado, na última segunda-feira (26), apresentando lesão causada por arma branca, em uma estrada vicinal no bairro Vera Cruz, em Goiânia.

De acordo com as investigações, a vítima estava em uma distribuidora de bebidas no Residencial Veredas Buritis, onde conversou com três homens uniformizados com roupas de uma torcida organizada paulista. Ao comentar que nunca havia visto torcedores uniformizados desse time em Goiás, os suspeitos teriam se ofendido, coagido a vítima a entrar em um carro e a levado até uma área deserta, onde ela foi morta a facadas. O corpo somente foi encontrado na manhã de segunda-feira por populares que passavam pela via.

Em rápida ação, a PCGO localizou e prendeu Higor Rodrigues e Alexandre Rodrigues em flagrante pela prática de homicídio qualificado. O terceiro envolvido empreendeu fuga e não foi localizado pelo efetivo policial.

A divulgação da imagem e identificação dos presos foi precedida de despacho, nos termos da Lei nº. 13.869/2019, portaria n.º 547/2021 – PC, fundamentado na possibilidade de surgirem novas testemunhas que possam ajudar a esclarecer o crime em questão, bem como apurar outros possíveis delitos cometidos pelos presos.

