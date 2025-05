PCGO prende mãe e pai por tortura contra a filha em Goiânia

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Goiânia – 1ª DRP, prendeu preventivamente, nesta segunda-feira (19), a mãe e o pai de uma criança de 4 anos por tortura.

A investigação começou após a PCGO receber denúncia envolvendo vídeos de uma criança sendo brutalmente agredida pela própria mãe. Durante a investigação preliminar, apurou-se que o pai da criança tinha conhecimento do conteúdo dos vídeos e não adotou qualquer medida para proteger a vítima.

A criança é fruto de uma relação extraconjugal do genitor, e os vídeos de tortura eram enviados pela mãe diretamente a ele, motivadas por chantagem afetiva contra o pai da criança. Apesar da gravidade dos registros, o pai não comunicou às autoridades e não tomou providências para garantir a integridade da criança.

Os registros incluem cenas de ameaças com faca direcionadas à criança, acompanhadas de linguagem agressiva, esganamento até o desmaio, com a vítima claramente em sofrimento, agressões físicas, incluindo puxões de cabelo, tapas e uso de objetos domésticos (como panelas), abuso verbal, com xingamentos humilhantes e desumanos, simulação de enforcamento, em que a criança é colocada em uma estrutura de “forca” e pede socorro. O vídeo mais antigo foi gravado em outubro de 2023, quando a criança tinha apenas 3 anos, indicando que a tortura e os maus-tratos se estendem há pelo menos um ano e meio. O registro mais recente é de algumas semanas atrás.

Atualmente, a vítima foi afastada da mãe e está sob os cuidados de um familiar responsável, que assumiu o compromisso de garantir sua segurança e bem-estar.

