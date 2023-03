Pelo 2º mês, Bruno Peixoto apresenta redução da folha

Comprometido com as medidas de economicidade e austeridade, marcas que pretende imprimir em sua gestão, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB), anunciou que, pelo segundo mês consecutivo, a folha de pagamento do Poder Legislativo apresentou nova redução. De acordo com o líder do Parlamento estadual, o percentual referente a março de 2023 foi de 12,51%, índice que, segundo ele, é resultado do corte de despesas e da otimização dos serviços.

“Desde que assumimos a presidência, firmamos o compromisso de reduzir custos e, com essas economias, contribuir para que mais benefícios e melhorias cheguem até a vida da nossa população. Além dos repasses que já destinamos ao Executivo através dessas medidas, estamos conseguindo reduzir de forma significativa a nossa folha de pagamento e não tenho dúvidas de que mais resultados positivos virão de todas essas ações”, destacou Bruno Peixoto.

O presidente da Alego ressaltou ainda que, no total, o percentual de redução da folha dos servidores ativos referente aos meses de fevereiro e março já soma quase 30%, já que no mês anterior o índice foi de 15,46%. “Em fevereiro registramos uma redução de mais de 15% na folha dos servidores e, agora, reduzimos em mais 12%. São números que comprovam que estamos no caminho certo”, completou o líder do Parlamento estadual.