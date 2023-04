Pessoas acima de 12 anos com comorbidades podem receber a bivalente

A aplicação da vacina bivalente para pessoas acima de 12 anos com comorbidades começou nesta semana. Desde o dia 27 de fevereiro, quando o imunizante foi disponibilizado em Anápolis, 5.735 pessoas que compõem o grupo prioritário receberam a dose. Para se vacinar, é necessário ter recebido ao menos duas doses monovalentes com intervalo de quatro meses da última dose.

Podem receber a bivalente trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente (acima de 12 anos), funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

A bivalente também está disponível para pessoas que vivem em instituição de longa permanência e residências inclusivas (abrigados e trabalhadores), imunossuprimidos, indígenas, ribeirinhas e quilombolas, todos a partir de 12 anos, além de gestantes, puérperas e idosos com 60 anos ou mais.

Pfizer Baby

Nos mesmos locais onde tem a bivalente (veja abaixo), também é disponibilizada a Pfizer Baby, que pode ser aplicada em todas as crianças com idade entre seis meses e quatro anos 11 meses e 29 dias, conforme determinação do Ministério da Saúde. Pais ou responsáveis devem fazer o cadastro da criança no site vacina.anapolis.go.gov.br/cadastrar com documentos em mãos. A imunização com a Pfizer Baby é realizada por meio de três doses com datas agendadas logo após a primeira vacinação.

Quem precisa receber alguma dose de Coronavac, Pfizer e AstraZeneca pode procurar uma das unidades disponíveis conforme o imunizante. É só acessar o site anapolis.go.gov.br/vacinacao-em-anapolis/ e verificar o local mais próximo.

Confira os locais de aplicação da vacina bivalente e Pfizer Baby: