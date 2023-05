PIB de Goiás cresce 2,65% em janeiro

Goiás avançou 2,65% no PIB de janeiro deste ano, quando comparado ao mesmo período do ano passado. A informação consta em estudo do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Pesquisas Socioeconômica (IMB), vinculado à Secretaria-Geral de Governo (SGG), divulgado nesta sexta-feira (05/05).

O crescimento deu-se prioritariamente pelo bom desempenho do setor de serviços, que obteve 4,49% de avanço no período, seguido pela indústria, com 2,52%. Como consequência, o estado abriu 10,2 mil vagas formais de emprego.

Setor de serviços

No caso do setor de serviços, tiveram maiores altas os segmentos de transportes (13,3%), oferta de serviços às famílias (11,7%) e serviços de informação e comunicação (10,1%). O volume de atividades turísticas no primeiro mês do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, cresceu 10,6%. Já a indústria apresentou destaque na fabricação de produtos alimentícios, que registrou aumento de 5,5%.

“Todo nosso trabalho ao implementar as políticas públicas tem sido pautado em dados científicos que nos mostram o melhor direcionamento. Quando o mapeamento do cenário econômico mostra avanços em setores como serviço e indústria, temos a certeza de que estamos empenhando esforços no sentido correto, ao atrairmos novos negócios e capacitarmos a população para ingressar nas vagas ofertadas”, analisa o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Em janeiro, o único setor que apresentou queda em janeiro foi a agropecuária, com diminuição de 7,94% no PIB, em decorrência de queda na produtividade da soja causada por atrasos pontuais no plantio e excesso de chuva. O IMB constatou ainda que, nos últimos doze meses, Goiás apresentou crescimento acumulado de 6,25%, com todos os setores da economia registrando avanços superiores a 5%: indústria (7,21%); agropecuária (6,62%) e serviços (5,86%).

Mais empregos

No mês de janeiro deste ano, Goiás apresentou saldo positivo de 10,2 mil postos de trabalho, conforme o Caged. O setor de serviços apresentou saldo de 5,4 mil postos de trabalho formal, a maioria para as atividades de informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativas, com 2.460 vagas. A atividade de transporte, armazenagem e correio gerou 1.351 vagas.

A indústria geral somada à construção apresentou saldo de 3,2 mil postos. Apesar da queda observada na agropecuária, houve um saldo positivo de 1,6 mil postos de trabalho em janeiro.

“A manutenção do crescimento econômico no primeiro mês de 2023, mesmo após o recorde da atividade econômica de 2022, é muito significativa para o estado. Mais um resultado do ciclo virtuoso observado na economia goiana”, ressalta o diretor-executivo do IMB, Erik Figueiredo.