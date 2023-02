PL dá direito a alimentar animais de rua

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em segunda votação, nesta terça-feira, 14, o projeto de lei complementar (PLC 029/2021), de autoria da vereadora Luciula do Recanto (PSD), para assegurar a qualquer pessoa o direito de fornecer água e alimento, em espaços públicos, a animais de rua, incluindo cães e gatos comunitários. Se a matéria for sancionada pelo prefeito Rogério Cruz (Republicanos), quem tentar impedir a alimentação dos animais (cidadão ou agente do poder público) responderá por crime de maus-tratos e infração ambiental de natureza grave, com cobrança de multa.

As denúncias, segundo Luciula, deverão ser feitas à Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma) e à Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Meio Ambiente (Dema), que possui departamento especializado em causas animais. Ainda de acordo com a vereadora, são necessárias políticas públicas e mudanças comportamentais para reduzir abandono de animais, bem como garantir posse responsável e castração, mas, enquanto isso não ocorre, é urgente garantir direitos básicos do bem-estar animal: não ter fome nem sede.