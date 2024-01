Polícia cumpre 106 mandados contra comércio de peças de carros roubados

A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores, deflagra, na manhã de hoje, a Operação Desmantelo, com o objetivo de cumprir 106 mandados judiciais nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e no Distrito Federal. A ação visa o combate ao comércio de peças de veículos roubados. São 35 mandados de prisões, incluindo lojistas, motoristas e gerentes, e 71 de busca e apreensão. A operação acontece em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal de Goiás.

Segundo a polícia, veículos eram roubados em SP e tinham as peças comercializadas na região da Vila Canaã, em Goiânia. Após os crimes de furto e roubo, os veículos tinham os sinais de identificação adulterados e eram despachados em caminhões para Goiás.