13 denúncias de crimes sexuais já foram registradas contra ginecologista, diz Polícia

O médico ginecologista Fábio Guilherme da Silveira Campos, de 73 anos, está sob prisão preventiva em Goiânia, após ser denunciado por crimes sexuais. Durante o fim de semana, a Polícia Civil de Goiás recebeu mais nove relatos de vítimas do profissional de saúde, totalizando agora 13 denúncias de abuso sexual contra ele.

Segundo as pacientes, o ginecologista afirmava que era necessário ficarem excitadas para que os exames ginecológicos fossem bem-sucedidos. As idades das primeiras denunciantes variam de 15 a 32 anos no momento dos crimes. O caso está sendo conduzido pela delegada Amanda Menuci Petelinkar.

O médico está preso desde a última quinta-feira, 20, e é alvo de investigação por violação sexual. Recentemente, ele também foi agredido pelo marido de uma mulher grávida, que o acusou de abuso sexual durante uma consulta de pré-natal.