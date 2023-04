Polícia Técnico-Científica em Jataí tem nova sede

Para reforçar a estrutura de segurança pública no Sudoeste goiano, o governo estadual inaugurou, nesta sexta-feira (31/03), a nova sede regional da Polícia Técnico-Científica. O prédio, que foi reformado, fica no centro de Jataí, a 320 quilômetros de Goiânia.

“A Polícia Técnico-Científica tem sido ponto de sustentação para que as investigações andem e os criminosos sejam identificados”, disse Caiado, ao justificar a importância do investimento.

Nova sede

Conforme o governador, a obra é parte de uma política de modernização das polícias, visando à segurança da população. “Estamos implementando várias melhorias. Temos aqui os melhores profissionais da área e um dos maiores bancos de DNA do Brasil, que tem sido eficiente na identificação de estupradores”, citou. “Aqui tem tudo que é necessário para ajudar na investigação de crimes de violência, cometidos com arma de fogo, faca ou mesmo estupros”, adicionou.

As instalações incluem sala de digitação de laudos, laboratório para exames periciais, sala de reunião, almoxarifado e depósito de limpeza. A reforma, no valor de R$ 122 mil, foi executada em parceria com a prefeitura.

“A Polícia Técnico-Científica foi quem pediu a parceria, porque estava em um local inadequado, pequeno”, recordou o prefeito de Jataí, Humberto Machado. Além dele, também participaram da solenidade o vice-governador Daniel Vilela e o secretário de Segurança Pública, Renato Brum.

Cobertura

A 11ª Coordenação Regional da Polícia Técnico-Científica é responsável pela produção de perícias e provas técnicas requisitadas em investigações abertas em oito cidades: Jataí, Aparecida do Rio Doce, Aporé, Caçu, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa e Serranópolis.

Dezessete servidores, entre peritos, médicos legistas e auxiliares de autópsia compõem o quadro de servidores da regional.

“Essa nova unidade cobre mais ou menos 150 mil cidadãos goianos do Sudoeste, que poderão contar com atendimento rápido e efetivo”, afirmou o superintendente de Polícia Técnico Científica, Ricardo Matos.