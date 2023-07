Policiais recuperam computadores da Faculdade de Medicina de Itumbiara

Policiais civis do Grupo Especial de Repressão a Crimes Patrimoniais (Gepatri) da 6ª DRP, em Itumbiara recuperaram, na manhã de hoje, quatro computadores que haviam sido apropriados de maneira indébita por funcionário terceirizado da Faculdade de Medicina da cidade.

O investigado trabalhava como técnico em informática na Faculdade de Medicina e aproveitou-se do cargo para se apropriar de computadores da instituição.

Logo após o registro da ocorrência, iniciadas as diligências, o suspeito, de 30 anos, foi identificado e localizado pelos Policiais Civis do Gepatri. Com ele, foi recuperado um dos computadores. Quando interrogado, confessou ter vendido os demais objetos a um terceiro que mantém uma loja de eletrônicos localizada na Avenida Anhanguera, em Itumbiara.

Realizadas novas diligências, a equipe alcançou o receptador, de 44 anos, nesta manhã e o prendeu em flagrante por receptação qualificada, sendo recuperados mais três computadores.

Estima-se que foi evitado um prejuízo de aproximadamente R$ 17 mil à instituição.

Após a formalização do procedimento o investigado por receptação foi encaminhado ao presídio de Sarandi, onde ficará a disposição da Justiça e o funcionário terceirizado responderá por apropriação indébita qualificada.