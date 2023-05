Prazo para desconto de 15% no ITU e IPTU termina em 31 de maio

Os contribuintes têm até o dia 31 de maio para efetuar o pagamento à vista do Imposto Territorial Urbano (ITU) ou do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Aparecida de Goiânia e receber um desconto de 15%. Caso optem pelo parcelamento, a primeira parcela também deve ser paga até essa data.

As guias para pagamento, tanto à vista quanto parcelado, estão disponíveis para emissão no site da prefeitura: aparecida.go.gov.br. Basta acessar a seção “Serviços ao Cidadão” ou “Serviços às Empresas” para gerar o boleto. Além disso, as guias podem ser obtidas pessoalmente em uma das 10 agências de Atendimento ao Cidadão (SAC). O atendimento nas unidades é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem a necessidade de agendamento.

Nos SACs localizados no Vapt-Vupt Buriti Shopping, Garavelo Shopping e Araguaia Shopping, o atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados das 8h às 13h, exceto no Araguaia Shopping, que não atende aos sábados. Para essas unidades, é necessário agendar o atendimento pelo site vaptvupt.go.gov.br.

A expectativa é que sejam arrecadados de tributos este ano, cerca de 60% do IPTU e o ITU gerados em 2023, o equivalente a R$ 152 milhões. Esses impostos desempenham um papel crucial na arrecadação de recursos pelos municípios, garantindo a prestação de serviços públicos essenciais e o desenvolvimento urbano sustentável.

O pagamento do imposto é uma obrigação legal imposta aos proprietários de imóveis urbanos. Cumprir com essa responsabilidade é importante para evitar problemas com a lei e eventuais sanções, como multas e ações de cobrança judicial. Além disso, estar em dia com esses impostos também é necessário para obter certidões negativas, que podem ser exigidas em diversas situações, como na compra e venda de imóveis.