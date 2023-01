Prefeitura abre inscrições para cursos de qualificação em gestão e indústria

Por meio de políticas públicas que visam capacitar cidadãos para o mercado trabalho, a Prefeitura de Anápolis abre 2023 com inscrições gratuitas para cursos de qualificação profissional nas áreas de gestão e indústria, este último em parceria com o Senai. As vagas são limitadas e os interessados já podem se inscrever pelos telefones (62) 3902-2034 ou 3902-2626.

“Estamos formando cidadãos e profissionais em áreas que as empresas necessitam de mão de obra qualificada, ao mesmo tempo investindo no empreendedorismo, para que também tenham seu próprio negócio”, afirma o secretário de Indústria, Comércio, Inovação, Trabalho, Turismo e Agricultura, Alex Martins.

Os cursos disponibilizados são de auxiliar administrativo; atendente e recepcionista; empreendedorismo e gestão de negócios; fundamentos transversais aplicados à indústria; e mecânico automotivo. Todos com início ainda este mês. Somente em 2022, através do Espaço da Oportunidade, foram qualificadas mais de 1,5 mil pessoas em 109 cursos oferecidos.

Para mais informações, o atendimento também é feito de forma presencial no Espaço da Oportunidade, na Avenida Senador José Lourenço Dias, esquina com a Avenida Goiás. O horário de funcionamento é das 8h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

Cursos oferecidos

1 – Auxiliar Administrativo (Início 16 de janeiro)

Locais:

Cenfor Mirian Rezende (segunda, quarta e sexta, 14h30 às 17h)

Cenfor Residencial das Flores (segunda, quarta e sexta, 8h30 às 11h30)

Cenfor Jardim Tesouro (segunda, quarta e sexta, 13h às 16h)

2 – Atendente e Recepcionista (Início 17 de janeiro)

Local: Cenfor Mirian Rezende (terça e quinta, 8h30 às 11h30)

3 – Empreendedorismo e Gestão de Negócios (Início 17 de janeiro)

Local: Cenfor Mirian Rezende (terça e quinta, 13h30 às 16h)

4 – Fundamentos Transversais Aplicados à Indústria (Início 23 de janeiro)

Local: Telecentro Jardim Alvorada (segunda a sexta, 7h30 às 11h30)

5 – Mecânico Automotivo (Início 23 de janeiro)

Local: Senai (segunda a sexta, 19h às 22h)