Prefeitura de Anápolis acolhe população em situação de rua

A partir desta terça-feira, 17, o Ginásio Carlos de Pina, no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis, funcionará como alojamento para pessoas em situação de rua devido à queda de temperatura na cidade. O acolhimento, oferecido pela Secretaria Municipal de Integração Social, Esporte e Cultura, é uma iniciativa da Prefeitura, que todos os anos realiza a ação nesta época de frio.

As equipes do Centro POP vêm fazendo abordagens diárias para informar o público em situação de rua, que já é atendido pelo município, a respeito do serviço. Durante esse período, a distribuição de marmitas para o jantar será feita no próprio Ginásio, onde os acolhidos também poderão tomar banho e receber cobertores doados pelo programa Voluntários de Coração, que hoje lançou a Campanha do Agasalho 2022.

A abertura do alojamento, que tem capacidade para receber até 90 pessoas, acontece às 19 horas e vai até as 7 horas da manhã do dia seguinte. O café da manhã continuará sendo servido no Centro POP, no Setor Central. Para mais informações, o telefone do Centro POP é (62)3902-2554.

“A população pode nos acionar caso identifique pessoas que precisem desse atendimento, mas é importante lembrar que todos os serviços do Centro POP seguem sendo realizados diariamente, como encaminhamento para o Sine, CAPS AD e comunidade terapêutica”, explica a secretária de Integração Social, Andrea Lins.