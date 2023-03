Prefeitura de Goiânia conclui 93% do recapeamento da Avenida Anhanguera

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), concluiu 93% do recapeamento da Avenida Anhanguera. A previsão é de que o prazo estabelecido inicialmente, que era junho de 2023, será antecipado.

A obra foi dividida em três trechos, sendo que os dois primeiros tiveram a conclusão antecipada em relação ao cronograma, e o terceiro já está 87,7% concluído.

“Essa obra é uma das prioridades da gestão do prefeito Rogério Cruz e vai contribuir com a qualidade do transporte público do Eixo Anhanguera e a mobilidade urbana de modo geral”, afirma o titular da Seinfra, Denes Pereira.

A obra está na penúltima estação antes do Terminal Padre Pelágio, nas proximidades da Indústria Química do Estado de Goiás (Iquego), no Bairro Ipiranga. Restam apenas 12,3% de trecho para que a recuperação asfáltica seja concluída.

Os dois primeiros trechos, do Terminal da Praça A ao Terminal da Praça da Bíblia, e do Terminal do Jardim Novo Mundo ao Terminal da Praça da Bíblia, tiveram os cronogramas antecipados em quase um mês.

O terceiro trecho, onde a obra está atualmente, faz o recapeamento entre o Terminal da Praça A e o Terminal Padre Pelágio.

Até o momento, foram utilizadas 3.57840 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ). Para os 12,3% de trecho que ainda será executado, serão utilizadas cerca de 500 toneladas de CBUQ.