Prefeitura de Goiânia inicia obras da Casa da Mulher Brasileira, que atenderá vítimas de violência doméstica

A Prefeitura de Goiânia publicou, na edição de terça-feira, 04, do Diário Oficial do Município (DOM), a ordem de serviço para o início da construção do Centro de Referência em Atendimento Humanizado a Vítimas de Violência Doméstica, mais conhecido como Casa da Mulher Brasileira. A unidade será erguida na Avenida Alameda Vitória Régia, localizada no Setor Goiânia 2, na Região Norte da capital, e ofertará atendimentos judiciários e psicológicos, alojamento, além de cursos de capacitação.

A obra tem recursos federais e o investimento para a primeira etapa da construção será de R$ 12.525.954,52. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em 18 meses. A construtora responsável pelas edificações já começou a preparar o terreno para erguer as estruturas da Casa da Mulher Brasileira, que teve seu projeto criado em 2013. Na capital, será construído o projeto Tipo 1, considerado o modelo referência.

“Mantemos o nosso permanente compromisso com a ampliação de iniciativas que garantam o atendimento qualificado às goianienses, principalmente as mais vulneráveis, e que são vítimas de violência doméstica”, destaca o prefeito Rogério Cruz.

A unidade será edificada em um terreno de cinco mil metros quadrados, que foi doado pela Prefeitura de Goiânia, e terá 3.670 metros quadrados de área construída.

O local será gerenciado pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM), e o público-alvo terá acesso aos serviços de acolhimento e triagem, apoio psicossocial, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Juizado Especializado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Promotoria Pública e Defensoria Pública Especializada da Mulher, brinquedoteca, fraldário, central de transporte e ações de autonomia econômica. O atendimento será 24 horas, durante todos os dias da semana.

Para a titular da SMPM, Tatiana Lemos, a instalação da Casa da Mulher Brasileira “é mais um passo importante para o fortalecimento da rede de atendimento à mulher em Goiânia”. Segundo avalia, o trabalho da administração municipal é intenso nesse sentido. “Não medimos esforços para combater a violência contra a mulher, tampouco para acolher e amparar as vítimas”, completou.

Atualmente, seis estados contam com a Casa da Mulher Brasileira: Campo Grande (MS), São Luís (MA), Boa Vista (RR), Fortaleza (CE), Curitiba (PR) e São Paulo (SP).