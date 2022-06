Prefeitura de Goiânia promove audiência pública sobre Código de Obras do Município

A Prefeitura de Goiânia realiza, nesta quinta feira, 30, audiência pública para debater mudanças no Código de Obras do Município. A reunião será no auditório da Secretaria de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), que fica no Paço Municipal.

A legislação, que deve ser adequada às diretrizes trazidas pelo novo Plano Diretor de Goiânia, será encaminhada para apreciação da Câmara Municipal até o início de agosto deste ano.

O Código estabelece diretrizes para aprovação de projetos, licenciamento de edificações e regras para controle, licenciamento, fiscalização e aplicação de penalidades. As regras visam a garantir segurança, salubridade, sustentabilidade e habitabilidade do ambiente construído.