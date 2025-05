Prefeitura e Ministério da Saúde anunciam Programa Mais Acesso a Especialistas

Em mais uma ação para qualificar e ampliar a oferta de serviços de qualidade à população goianiense, na rede básica de saúde do município, o prefeito Sandro Mabel, lançou, nesta terça-feira (13/5), ao lado do diretor de Programa da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Rodrigo Oliveira de Faria, o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), em Goiânia.

O ato, realizado no Paço Municipal, marca o início da oferta de consultas e exames diagnósticos pelo programa, que assegura mais resolutividade e rapidez na oferta de assistência especializada. Antes, o paciente era inserido em várias filas diferentes na regulação, fato que provocava demora no atendimento. Agora, o paciente é cadastrado em fila única na regulação para um pacote de serviços. Com isso, ele terá acesso aos especialistas, com consulta, exame diagnóstico e retorno, com ciclo de cuidado integrado em prazo de até 60 dias.

Em discurso, Mabel falou de sua alegria em participar odo lançamento do programa, reafirmando seu compromisso de vestir a camisa da saúde e anunciou que há em caixa quase R$ 5 milhões para o início do programa. “Eu fiz um compromisso com a população de que eu não receberia o meu salário até a melhoria na saúde. Com o dinheiro, eu adquiro remédios, insumos e equipamentos. Eu sou um cara resiliente e persistente, e tenho certeza que juntos vamos fazer muito pela saúde de Goiânia”, sustenta.

O diretor Rodrigo Oliveira iniciou a sua fala ressaltando os esforços do Ministério da Saúde em investir na área, assim como qualificar o debate com a sociedade e corrigir eventuais erros e ampliar o acesso a especialistas. “Queria agradecer pelo convite e celebrar o prefeito Mabel, que veste a camisa do SUS, que veste a camisa da saúde do seu povo e deixar o recado do presidente Lula e do ministro Padilha, que a prefeitura de Goiânia pode contar com o Ministério da Saúde para cuidar da saúde do povo”, destacou Oliveira.

Diante dos desafios de ofertar uma saúde de qualidade à população, Rodrigo Oliveira ressaltou a necessidade de tomadas de medidas coordenadas com toda a sociedade, envolvendo os governos federal, estaduais e municipais, como forma de diminuir o sofrimento do povo. “A nossa bandeira é a bandeira do povo brasileiro, e é um esforço de cuidar do nosso povo. Por isso, Goiânia, o Estado de Goiás e todo o Brasil pode contar que nós vamos trabalhar dia e noite para garantir o mais rápido possível, que a gente reduza o tempo que espera por especialistas”, pontuou.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, destacou a importância do lançamento do programa, que possibilitará a oferta de novo acesso às consultas especializadas na atenção básica, como evitar complicações no quadro de pacientes acometidos por alguma enfermidade. “O Ministério da Saúde, entendendo que realmente talvez fosse um programa nacional que cria esse programa, fundamenta o novo modelo de participação, de novo modelo de financiamento, que permite que a gente consiga considerar essa figura e fornecer saúde e qualidade para uma população tão carente”, disse.

Ao cumprimenta o prefeito Sandro Mabel, a presidente do Conselho dos Secretários Municipais do Estado de Goiás, Fabrícia Fleury registrou a sua satisfação em assistir Goiânia tornando-se novamente protagonista na oferta de serviços de média e alta complexidade, e o fato de o Ministério da Saúde reconhecer a importância de atualizar os recursos destinados à execução do programa Mais Especialistas. “Nós estamos falando de reduzir filas, de aumentar o acesso, mas também como contratualizar serviços com tabelas que não atendem às necessidades de execução dos serviços”, pontuou “O PMAE vem com força total aqui na capital, para a gente melhorar o tempo de diagnóstico, e com isso também reduzir os tratamentos prolongados e dando a eles mais eficiência”, aposta.

Participaram do evento, entre outras autoridades, o deputado estadual Mauro Rubem e a vereadora por Goiânia, Kátia Maria.

