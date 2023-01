Prefeitura renova maquinário utilizado na pavimentação asfáltica

Uma nova vibroacabadora Ciber AF-4000, que realiza o acabamento da pavimentação, já está na garagem da Seinfra. De última geração, o equipamento aplica cerca de dois mil metros lineares de massa por dia.

Outra vantagem da máquina é a economia de material. “O desperdício de massa asfáltica é praticamente zero porque trata-se de um equipamento novo, sem nenhum empeno ou defeito que possa comprometer o trabalho”, aponta o superintendente da Seinfra, Carlos Renato.

A pasta também renovou a frota com outras máquinas da ‘linha amarela’, como pás carregadeiras, retroescavadeiras hidráulicas e patróis motoniveladoras. “Em relação ao maquinário, estamos bem servidos para iniciarmos várias obras”, completa.

Obras

A expectativa da Prefeitura de Aparecida de Goiânia é lançar várias frentes de pavimentação na cidade a partir do final do período chuvoso. O pacote de investimento da ordem de R$ 1 bilhão, através de financiamento internacional, prevê a pavimentação de todas as ruas habitadas da cidade, construção de ponte, viadutos e praças em diversos bairros.

“Nossa intenção é concluir a pavimentação de toda cidade ainda nesta gestão. Para isso, vamos lançar várias obras de infraestrutura em dezenas de bairro ainda neste ano”, aponta o prefeito Vilmar Mariano.

A pavimentação asfáltica avançou significativamente na cidade a partir da década de 1990. Atualmente, apenas cerca de 24% das ruas ainda não foram asfaltadas.